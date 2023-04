Actualité générale

fait partie des tout premiers jeux que nous avions pu découvrir lors de l'annonce de la nouvelle génération de machines il y a maintenant presque 3 ans, et plus particulièrement lapuisqu'autrefois, le titre deétait annoncé comme étant une exclusivité temporaire prévue pour le lancement de la machine de, fondateur d'Arkane Studios, a récemment eu l'occasion d'être interviewé paroù il a eu l'occasion de revenir sur la naissance de Deathloop où nous apprenons notamment qu'il s'agissait initialement d'un petit projet expérimental qui a pris une plus grosse ampleur, et peut être de façon inattendue.Ainsi, le fondateur dea expliqué dans l'interview que. En conséquence,, mais il est rapidement devenu évident quen'a pas convaincu que le jeu serait un succès commercial.C'est alors que le studio a décidé de changer de direction et de se concentrer sur un nouveau projet. L'équipe avait déjà commencé à explorer l'idée d'unoù le joueur serait piégé dans une boucle temporelle et devrait trouver un moyen de s'en échapper. Cette idée est devenue la base deDans le jeu, le joueur incarne, un assassin pris au piège dans une boucle temporelle sur l'île fictive de Blackreef. Chaque fois quemeurt ou que la boucle temporelle se réinitialise, il doit recommencer à zéro. Le joueur doit donc trouver un moyen de tuer huit cibles avant la fin de la journée, sinon la boucle se réinitialisera à nouveau.Le jeu a notamment été salué pour son gameplay innovant. Le pari fait para même été largement gagnant puisquea remporté plusieurs prix depuis sa sortie en septembre 2021, notamment celui du