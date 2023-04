Sûr de dire que le PlayStation Showcase aura lieu en mai, mais certainement avant le Summer Game Fest

Après avoir révélé le dernier State of Play et la date exacte du Showcase PlayStation de 2020, Grubb est quasi certain selon ses sources que le prochain Showcase aura lieu en Mai:Cela est légèrement paraphrasé, mais il semble qu'il ait entendu parler d'une date précise en mai, mais qu'il laisse un peu d'espace au cas où la date serait repoussée au début du mois de juin. Le 25 mai est une date logique puisqu'il s'agit du dernier jeudi du mois et qu'il précède de deux semaines le Summer Game Fest.