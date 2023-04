Éditeur : Devolver Digital

Développeur : :Pastagames

Genre : Action/Plateforme

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : Été 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Néerlandais / Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien.

Par le développeur de Pix the Cat et Arkanoid - Eternal Battle.KarmaZoo encourage l'entraide, la coopération, et la satisfaction d'avoir effectué une bonne action... même quand la situation dégénère. Tissez des liens authentiques en ligne avec de parfaits inconnus, partagez des moments uniques, et collaborez pour récolter la ressource la plus précieuse qui soit : le Karma.