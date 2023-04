Éditeur : Devolver Digital

Développeur : Daniel Mullins Games

Genre : Cartes/Réflexion

Disponible sur PC/XSX/XOne/PS5/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Italien / Portugais / Chinois / Turc.

L'impénétrable Inscryption de Daniel Mullins Games est désormais disponible sur Xbox !

Le créateur de Pony Island et The Hex revient avec une nouvelle lettre d'amour aux jeux vidéo, complètement hallucinée et obsessionnelle. Inscryption est une odyssée personnelle qui prend la forme d'un jeu de cartes d'un noir d'encre qui mélange le rogue-like, la création de deck, les énigmes des escape-room et l'horreur psychologique. Mais ce n'est pas tout, car les cartes renferment des secrets encore plus noirs...