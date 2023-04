Q : Quels types de défis aimeriez-vous relever dans votre prochain travail ?



R : Cette fois-ci, nous avons fait en sorte que les coéquipiers de l'IA ne puissent exécuter que la commande Attaque afin de permettre aux joueurs de passer d'un personnage à l'autre pendant le combat. Cependant, la prochaine fois, j'aimerais créer une IA capable de jongler avec une variété de techniques et de magies. Mon objectif est de surpasser le système Gambit de Final Fantasy XII. J'aimerais également consacrer plus d'énergie aux aspects qui favorisent le contrôle par le joueur, comme le mode classique, où les personnages combattent automatiquement. Je trouve dommage que les gens ne puissent pas jouer à un jeu qui les intéresse parce qu'ils ne maîtrisent pas les mécanismes d'action.

Satoru Koyama, le principal programmeur de combat du Remake de FFVII, a déclaré dans le dernier Ultimania (livre sur FFVII Remake) que son objectif était de surpasser le système de gambit de FFXII pour le prochain opus, à savoir FFVII Rebirth. Une IA capable de jongler avec une variété de techniques et de magies en plus de simplement attaquer et jouer la garde:Il semble que son objectif soit de développer ce que l'IA ne pouvait pas faire dans FFVII Remake, qui se concentrait uniquement sur l'attaque. Satoru Koyama a précédemment travaillé sur la série Way of the Samurai, Samurai Western, avant de rejoindre Square sur FFXIII-2, Lightning Returns et maintenant FFVII Remake.