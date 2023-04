Éditeur : Raw Fury

Développeur : Jaw Drop Games

Genre : FPS/Rythme

Prévu sur PC

Date de sortie : 19 Avril 2023

Langue : Anglais.

Entrez dans le rythme de la musique et tirez, tirez, donnez des coups de pied et sautez en fusée pour combattre les hordes d'ennemis qui se présentent à vous et accumulez le meilleur score possible.