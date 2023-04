Éditeur : WayForward

Développeur : Canari Games

Genre : Aventure/Action

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol.

Sur une lointaine planète sous le joug d’un régime totalitaire.Vous incarnez Leo, un mystérieux messager aux aptitudes uniques. Courez, sautez, accrochez-vous, grimpez, roulez et tirez dans des environnements merveilleusement animés en pixel-art, d’une mégalopole dystopique aux grottes étranges d’une forêt étrange. Déjouez les pièges, résolvez les énigmes, gagnez des améliorations et affrontez des droïdes. Lorsque vous ne vous battrez pas pour survivre, rencontrez des personnages excentriques qui remettront en question les certitudes de Leo. Levez le voile sur les sombres origines du nouvel El Dorado humain et découvrez votre véritable histoire dans cette aventure épique de science-fiction !