Les nuages sont ainsi devenus un élément d’arrière-plan, mais également un environnement à explorer.

“Outre le gameplay principal, nous avions à cœur de rendre l’expérience aussi divertissante et réjouissante que possible. Les nuages ne font pas simplement partie d’un décor immersif. Il s’agit d’un paysage explorable à part entière. Au milieu de ces formations nuageuses, les joueurs pourront explorer des tunnels, des grottes et d’autres surprises qui ne manqueront pas de les amuser”.



“Le mieux, c’est que l’expérience sera différente selon le moment où vous décidez d’essayer ces fonctionnalités. À mesure que la journée avance, la qualité et la direction de la lumière changent. Certaines caractéristiques apparaissent et disparaissent donc selon le moment de la journée, pour des périples toujours différents.



Et, je ne voudrais pas spoiler quoi que ce soit, mais j’espère que la foudre ne vous fait pas peur.”

La communication continue pour l'extension Burning Shores dont le lancement approche à grands pas !Guerrilla revient notamment sur les nuages dont une brigade de choc a été assemblée spécialement pour ce système. En effet dans Horizon Forbidden West, le processus de création de ces nuages avait déjà beaucoup évolué. Et dans l’extension Burning Shores, Aloy s’élancera à travers des cieux plus réalistes et plus phot réalistes que jamais.Guerrilla a ainsi conçu les “Frankencloudscapes”, d’imposantes formations de nuages bénéficiant des dernières avancées technologiques pour permettre à un modélisateur de terrain de traiter le ciel comme un paysage à part entière.En se rendant sur la Côte embrasée, Aloy retrouvera des machines et des visages familiers. Elle découvrira également de nouvelles manières d’explorer le monde.