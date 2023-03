Être un opossum, c’est la belle vie. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, et personne ne peut vous en empêcher. Enfin, sauf les chiens de garde qui patrouillent dans le village. Franchement, pour qui ils se prennent, ceux-là ? Mais bon, s’ils vous pourchassent, il vous suffit généralement de vous cacher dans les buissons pour qu’ils perdent votre trace. Alors qu’est-ce que vous attendez ? Allez vous remplir l’estomac !

posted the 03/23/2023 at 10:40 PM by nicolasgourry