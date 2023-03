"Silent Hill 2 est techniquement prêt. Cela ne signifie pas que le jeu est terminé, mais nous en sommes proches. Cependant, la question du calendrier de sortie relève de nos partenaires, ce que sera la promotion et la date de lancement du titre n'est pas directement entre nos mains", a déclaré à PAP Business le président de l'équipe Bloober, Piotr Babieno.



"La nouvelle stratégie est une évolution et non une révolution par rapport à la stratégie Bloober 2.0. Nous nous éloignons lentement de la narration environnementale au profit de jeux qui seront basés sur des mécanismes reconnaissables par un large public" - a-t-il ajouté.

