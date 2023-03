La campagne marketing pour le jeu est prévu pour août et sortie en septembre pour Spider-Man 2.Selon Tony Todd (Doubleur de Venom dans Marvel Spider-Man 2):Et deux petits retweet fort intéressants :Confirmé par Natedrake sur Resetera et VGC:

On dirait qu'il s'agit de septembre ! Une publicité massive est prévue pour le mois d'août. Les publicités commencent à tomber en août, d'après ce qu'on m'a dit. Accrochez-vous à votre ... et retenez votre souffle ! Ça va être nécessaire

posted the 03/21/2023 at 07:48 PM by jenicris