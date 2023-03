Éditeur : Space Rock Games

Développeur : Space Rock Games

Genre : Aventure/Action

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

Le jeu est développé par des vétérans de l'industrie qui ont déjà travaillé sur des jeux tels que Fable, Path of Exile, Black & White 2, Chivalry 2.Joignez-vous à un ami et embarquez pour un voyage épique à travers une terre médiévale fantastique peuplée de puissants dragons.Percez le mystère derrière "The Wither", une maladie mortelle qui se propage dans tout le royaume, menaçant son existence même.Incarnez Helena, une redoutable garde royale à la force inégalée, et le cambrioleur espiègle Jarel, engagé à contrecœur dans cette quête. Explorez des grottes perfides et des jungles maudites, recherchez le prince Félix perdu et travaillez pour mettre fin au conflit en cours.