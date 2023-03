Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : Team Meat / Headup Development

Genre : Réflexion/Plateforme

Prévu PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois / Russe.

Dr. Fetus’ Mean Meat Machine est l’association d'un jeu de puzzle classique et d’un jeu de plateformes dont la difficulté a fait la réputation de Super Meat Boy.Relevez les défis des emplacements familiers de Super Meat Boy et Super Meat Boy Forever comme la forêt pittoresque, l'hôpital et l'usine de sel dans un nouveau format inspiré par Puyo Puyo. Cependant, dans Dr. Fetus’ Mean Meat Machine, associer 4 clones similaires et créer de super combos ne suffit pas : vous devrez aussi éviter des pièges mortels, comme les lames de scie, les missiles et les balanciers.