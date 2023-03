Éditeur : DANGEN Entertainment

Développeur : Moonlight Games

Genre : Action/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 13 Avril 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Coréen / Japonais / Chinois / Polonais / Russe / Portugais.

Vous incarnez Vesper, membre vertueuse des « Stalkers », pour explorer Medhram, un lieu rempli de ruines et d'horreurs. Traversez des donjons truffés d'ennemis macabres, affrontez des boss redoutables, et utilisez votre arsenal d'armes et de pouvoirs ténébrals pour dompter la Nuit.