Éditeur : Versus Evil

Développeur : Jukai Studio

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Date de sortie : Automne 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Polonais / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dévoilez les secrets cachés au sein de la ville hantée d'Aspen Falls, qui renferme des ennemis macabres, des boss épiques, des casse-tête ingénieux, et une trame complexe où les personnages ne sont pas tous ceux qu'ils semblent être.Vous incarnez Daniel, un adolescent comme les autres dont la vie bascule lorsqu'il hérite de la maison de sa grand-mère éloignée et rencontre une mystérieuse femme qui semble en savoir long sur sa famille, la maison et son terrible lien avec son passé.