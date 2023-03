Éditeur : Nacon

Développeur : Brave Lamb Studio

Genre : Simulation

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 31 Aout 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Polonais / Italien / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Un combat pour la vie.Un combat pour l'humanité.Nous sommes en 1918. Vous êtes le major Henry Wells, un médecin de combat britannique à la retraite, réquisitionné et précipité dans le cauchemar de la Première Guerre mondiale. En manque de personnel et de matériel, vous êtes le dernier bastion d'espoir pour d'innombrables soldats sur le front français.Soignez des blessures de guerre effroyables en tant que commandant d'un hôpital de campagne. Bâtissez un établissement pour les soigner tandis que les obus explosent à proximité. Utilisez du matériel authentique de la Première Guerre mondiale et découvrez l'évolution des outils et des méthodes. Vos choix auront un impact durable.