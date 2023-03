Éditeur : Bedtime Digital Games

Développeur : Bedtime Digital Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX/XOne/Switch

Langues : Allemand / Anglais, / Espagnol / Français / Italien / Japonais / Coréen / Portugai /, Russe / Chinois.

Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Affrontez vos peurs.Les Cauchemars ont déréglé la Boussole morale, l'Esprit est perturbé. Dusty et Piper, l'éternelle optimiste, doivent voyager jusqu'au Val des convictions, où se forment les idéaux de l'Esprit, dans l'espoir de ramener la paix. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent.