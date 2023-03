Éditeur : Bohemia Interactive

Développeur : CBE software

Genre : FPS/Horreur

Disponible sur PC/PS5/PS4

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Tchèque/Polonais/Chinois/Portugais.

Director’s Cut

-Disponible sur PS4 et PS5 (avec prise en charge des commandes haptiques)

-Optimisation majeure pour une meilleure fluidité du jeu

-Support DLSS

-Meilleur éclairage de plusieurs scènes

-Prise en charge complète des manettes de type Xbox et de PlayStation

-Un gameplay plus dynamique (moins de scènes de « marche »)

-Mise en scènes plus intenses et plus terrifiantes

-Nouvelles énigmes

Nouvelle fin d’histoire cachée (pour le mode New Game+)

Nouveau tutoriel interactif pour l’alchimie et l’herboristerie

-Mode photo

-Système sonore amélioré

-Plus de 30 minutes de nouvelles musiques

-7 nouvelles langues

Si vous avez déjà le jeu, les améliorations sont gratuite

Que feriez-vous si votre fille disparaissait ? Seriez-vous prêt à tout pour la retrouver ?Enfoncez-vous dans les forêts de Moravie à la recherche de Stella et levez le voile de folie qui pèse sur cette affaire.