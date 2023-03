Éditeur : Team 17

Développeur : Black Salt Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 30 Mars 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Russe / Chinois / Portugais.

Capitaine de votre chalutier de pêche pour explorer une collection d'îles éloignées et leurs profondeurs environnantes, pour voir ce qui se cache en dessous.Vendez vos prises aux habitants et accomplissez des quêtes pour en savoir plus sur le passé troublé de chaque région.Équipez votre bateau d'un meilleur équipement pour chaluter les tranchées en haute mer et naviguer vers des terres lointaines, mais gardez un œil sur l'heure.Vous pourriez ne pas aimer ce qui vous trouve dans le noir...