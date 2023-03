Éditeur : XSEED Games / Marvelous Europe

Développeur : Furyu

Genre : RPG

Prévu sur PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 16 Mai 2023

Langues : Anglais / Japonais.

-Le jeu sortira en démat et physique en Europe-

C'est un RPG qui s'inspire des jeux de rôle des années 1990.Monde conçus par Nobuteru Yuuki (Secret of Mana)Création des personnages par Raita Kazama (Xenoblade)Scénario de Yura Kubota (OCTOPATH TRAVELER)Composition de Hiroki Kikuta (Secret of Mana)Vous prenez le contrôle de trois jeunes héros alors qu'ils tentent de défier le destin et de sauver le continent de Trinitia.Les accompagnant sont les Triggers, d'étranges créatures avec la capacité unique de se transformer en huit types d'armes que les joueurs doivent maîtriser s'ils espèrent réussir dans leur quête.Vous pouvez jouer seul ou jusqu'à deux amis via une coopération locale, vous explorez divers biomes et donjons, élaborez des stratégies pour exploiter les faiblesses de l'ennemi et changez votre destin !