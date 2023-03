Éditeur : Perp Games

Développeur : Refugium Games

Genre : Horreur/FPS

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX

Date de sortie : 9 Juin 2023

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Russe / Chinois / Polonais / Portugais / Japonais.

Nous sommes au début des années 90 aux États-Unis, les médias parlent de ballons météo et de théories du complot. Mais les habitants du petit quartier s'en rendent vite compte !Le gouvernement ment.La récente augmentation des activités paranormales au cours des derniers jours a convaincu les habitants effrayés et maintenant paranoïaques de Greyhill, que le gouvernement est en quelque sorte impliqué.Ils ne font confiance à personne. Le petit quartier de Greyhill a peur de parler et craignant d'être envoyé en psychiatrie, il évite d'appeler la police.Seuls, ils se préparent en barricadant leurs fenêtres et en fondant une surveillance de quartier.