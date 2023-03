Éditeur : Neon Doctrine

Développeur : Tanuki Game Studio

Genre : Plateforme/Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 7 Avril 2023

Langues : Allemand / Anglais / Espagnol / Français / Italien / Russe / Chinois / Japonais.

Inspirée de la nouvelle du même nom de Jorge Luis Borjes vous accueille dans un monde 20 000 ans après l'extinction de l'humanité. Le monde est désormais dirigé par des robots avancés, qui en savent très peu sur leurs créateurs mythiques. Tout va bien et en ordre dans une société dirigée par des robots, jusqu'à la découverte d'une bibliothèque qui contient tout ce qui a, est et sera jamais écrit - le parfait signe avant-coureur du chaos.Vous incarnez Ludovik, un Seeker, envoyé pour enquêter sur une affaire de meurtre à Babylone. Lorsqu'un état d'urgence est soudainement déclaré, Ludovik se retrouve dans un territoire de plus en plus dangereux alors qu'il suit la piste du meurtrier et dévoile le mystère derrière le verrouillage soudain de la Bibliothèque.