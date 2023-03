Éditeur : The Arcade Crew / Gamera Games / Dangen Entertainment

Développeur : Ishtar Games

Genre : Stratégie/RPG/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 9 Mars 2023

Langues : Français / Anglais / Chinois / Japonais.

Depuis de longues décennies, le monde est en proie à une guerre meurtrière. Essayant désespérément de mettre un terme à ce conflit sanglant, les mages déclenchèrent le Cataclysme. Jaillissant alors du néant, de gigantesques sphères de magie pure semèrent chaos et destruction dans leur sillage. Une étrange brume pourpre s’abattit ensuite sur les contrées dévastées... Et on raconte que quiconque s’aventure au cœur de ce linceul éthéré n’en revient jamais, sombre dans la folie ou connaît un destin bien plus atroce...Seuls les occupants de quelques refuges moribonds se dressent vaillamment sur le chemin des hordes de monstres sanguinaires qui surgissent de ce brouillard maudit. Ainsi, nuit après nuit, une poignée de héros éreintés protègent les remparts jusqu’au jour fatidique où les mages qui ont survécu à cette apocalypse parviendront à invoquer l’ultime sortilège baptisé The Last Spell. Toute magie gangrénant ce monde damné sera alors bannie une bonne fois pour toutes... et, peut-être, dis-je bien, peut-être, aurons-nous la vie sauve.