Éditeur : Studio Sai

Développeur : Studio Sai

Genre : Metroidvania/Casse-tête

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois / Russe / Ukrainien.

Plongez dans un labyrinthe surréaliste et abandonné et découvrez ses nombreux secrets. Collectez des objets, résolvez des énigmes et essayez de survivre à ce qui se cache dans l'obscurité. Il y a plus que ce que vous voyez.