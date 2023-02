Éditeur : Studio Sai

Développeur : Studio Sai

Genre : Hack 'n' Slash/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4

Date de sortie : Été 2023

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Chinois.

Un jour, quelqu'un, ou quelque chose, a transformé les humains en dangereux monstres obsédés par la violence et le pouvoir. Ils se dressent à présent entre vous, un remède et le monde de vos rêves. Plus important encore : vous vous battez non seulement pour votre survie, mais aussi pour ceux que vous aimez.