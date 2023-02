Éditeur : Red Hook Studios

Développeur : Red Hook Studios

Genre : Stratégie/RPG/Rogue-Like

Prévu sur PC

Date de sortie : 8 Mai 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Tchèque / Polonais / Portugais / Russe.

C'est officiel! Darkest Dungeon II sort en 1.0 le 8 mai 2023 sur Steam et EGS.

Assemblez un groupe, équipez votre diligence et traversez un monde en ruines dans une course désespérée pour empêcher l’apocalypse. Mais méfiez-vous, car vos plus grands obstacles pourraient bien venir de l’intérieur…