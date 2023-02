Éditeur : Thunderful

Développeur : Wishfully

Genre : Aventure

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : 2ᵉ trimestre 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Surprise ! The Planet of Lana demo is live NOW on Steam !

Une planète qui était autrefois un endroit d'équilibre tranquille entre humains, nature et animaux est désormais tout à fait autre chose.La discorde qui se préparait depuis des centaines d'années est enfin arrivée sous la forme d'une armée sans visage. Mais ceci n'est pas l'histoire d'une guerre. C'est l'histoire d'une planète vivante et belle, et d'un voyage pour la préserver.