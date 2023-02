Éditeur : PQube

Développeur : Gambir Studio

Genre : Rogue-Like/Action

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 2023

Langue : Anglais.

Incarnez le roi Arthur dans ce RPG d'action roguelite inspiré de la légende des chevaliers de la Table ronde. Après la destruction de Camelot par des géants ayant semé le chaos à travers les terres et ses habitants, Merlin l'enchanteur a transporté les ruines et les survivants dans le plan astral afin de les protéger de l'anéantissement total. Le valeureux chevalier armé de son épée brisée doit à présent trouver un moyen de vaincre les géants et les monstres éparpillés dans le plan astral et rendre sa gloire d'antan à Camelot.