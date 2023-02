Éditeur : Paradark Studio

Développeur : Paradark Studio

Genre : Aventure/Action/FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Polonais / Italien / Allemand / Chinois / Coréen / Espagnol / Japonais / Russe / Turc.

Il y a 20 ans, un grand incendie a mis le feu à la majeure partie du monde, provoquant une extinction massive et la destruction de la vie et de la terre. Seulement 30% de l'humanité a survécu, seuls quelques endroits sur terre sont possibles pour vivre. Lorsque les gouvernements ont échoué, les entreprises ont pris le contrôle. Le monde plonge dans le chaos et l'anarchie. Bienvenue à New York en 1998.Vous êtes un Exekiller, un chasseur de primes futuriste. Votre objectif principal est de collecter S.O.U.L.S.Les puces sont produites par l'une des plus grandes sociétés qui gouvernent la Nouvelle Terre.Sans S.O.U.L, vous n'existez tout simplement pas.