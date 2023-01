Éditeur : Annapurna Interactive

Développeur : Giant Squid

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4

Prévu sur XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2 Février 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Néerlandais / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

Par le développeur d'Devenez la Chasseuse, maître archer sur une île mystique qui affronte un sort des ténèbres qui menace le monde. Forgez une connexion avec votre aigle et foncez dans les airs. Exécutez des acrobaties fluides et des tirs incroyables avec un système de tir à l’arc unique, en tirant sans effort et en fonçant à pleine vitesse.