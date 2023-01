Quand vous êtes perdus dans les ténèbres, cherchez la lumière. The Last of Us, ce sera sur Prime Video le 16 janvier, en exclusivité et sans surcoût.

Jusqu'à maintenant on ne savait pas sur quelle plateforme allait sortir la série The Last of Us en France.Finalement ça vient d'être rendu officiel sur Twitter, et c'est sur Prime Video que l'on pourra regarder la série en France dès le 16 janvier.Twitter Prime Video France :