Je ne suis pas autorisé à donner beaucoup plus de détails que "ça se passe" (je travaille à desserrer l'étau) mais même en tant que personne qui n'est plus un grand fan de Gears, ce que cela représente devrait être vraiment génial. Ajoutez des adjectifs encore meilleurs pour les fans de Gears.

Non pas que je sois autorisé à partager. Déjà eu des ennuis pour ce que j'ai partagé pour commencer .

Who likes this ?

posted the 01/11/2023 at 07:47 PM by negan