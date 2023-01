Actualité générale

Voila maintenant près de 4 mois que, et depuis, c'est le silence radio.Quand allons nous pouvoir reposer les mains sur ce monument du jeu vidéo ? Et bien si on en croit ce que rapporte, qui a déjà rapporté quelques leaks concernantou encoreA l'heure où Microsoft vient tout juste d'officialiser sonpour le 25 Janvier, nous pouvons imaginer que la firme de Redmond en profitera pour glisser un mot à ce sujet.est actuellement annoncé sur, avec, la où les autres versions bénéficieront surtout d'améliorations techniques : 4K, 60fps... Vous connaissez la chanson.Il ne faudra malheureusement pas s'attendre à voiril y a quinze ans, mais à une rom Nintendo 64 revisitée.