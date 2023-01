Éditeur : SIGONO

Développeur : SIGONO

Genre : Aventure/Narratif

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

C'est le frère spirituel d'OPUS : Echo of Starsong.C'est un mélange entre What Remains of Edith Finch et les films Makoto Shinkai Vos choix mènent à des fins divergentes.Incarnez un photographe perdu dans un royaume éthéré et dévoilez ses mystères avec votre appareil photo pour retrouver le chemin du retour.