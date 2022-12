Éditeur : Sidebar Games

Développeur : Sidebar Games

Genre : Aventure/RPG/Sport

Disponible sur Switch

Langue : Anglais.

Un jeu sur le sport, mais pas que. Plusieurs activités non-sportives ajoutent de la variété. L'inconnu vous attend à chaque tournant avec des activités alternatives telles que l'exploration de donjons, les missions d'infiltration, et les parties de pêche. Et puis des fois, ces activités auront même un lien avec le sport !Caractéristiques :Embarquez pour une aventure golfique qui vous transportera dans des lieux plus ou moins ordinaires.Suivez un cursus dans une académie de tennis renommée.Faites-vous des amis et des ennemis au cours de votre quête de l'excellence athlétique.Explorez des donjons, faites de l'infiltration, participez à des mini-jeux, déterrez des trésors et rencontrez la reine.Devenez la fierté de votre coach en participant au Decasportathon.