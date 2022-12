Day 3

Du 19 au 23 décembre, des mises à jour, des annonces et bien plus encore.Potion Craft : Alchemist Simulator / Éditeur : TinyBuild / Développeur : Niceplay games / 2023Sonority / Éditeur : Application Systems Heidelberg / Développeur : Hanging Gardens Interactive /Tin Hearts / Éditeur : Wired Productions / Développeur : Rogue Sun / 20 Avril 2023Sail Forth / Éditeur : The Quantum Astrophysicists Guild / Développeur : Festive Vector /