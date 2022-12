Développeur : Falcom

Genre : T-RPG

Disponible sur PC/PSP

Prévu sur Switch

Date de sortie : Printemps 2023 (Japon)

La version Switch est une version "amélioré"

-Remasterisé en haute définition

-Adol Christin a enfin un doublage

-Des "versions raffinées" des illustrations de chaque personnage apparaissant au cours de l'histoire ont été créées pour cette version remasterisée. Les « versions classiques » qui étaient utilisées dans les versions PSP et PC seront également incluses, vous pouvez donc basculer entre « Affiner » et « Classique » pendant le jeu en fonction de vos préférences.



(Raffiné Vs classique)



(Raffiné Vs classique)

-Trois paramètres de son de musique de fond que vous pourrez choisir : la "Version originale" utilisée dans la version PC de Ys : The Oath in Felghana, et les sons "Version PC-8801" et "Version X68000" de ses ancêtres



(C'est la version PC)Lorsque Adol Christin, l’aventurier rouquin, et Dogi, son éternel compagnon de route aux cheveux bleus, arrivent à l'improviste à Felghana, terre natale de Dogi, il apparaît très vite que les choses y ont radicalement changé pendant leurs huit ans d’absence. Des hordes de monstres furieux errent à la périphérie de la ville, un volcan qui semblait éteint depuis des lustres s'est ranimé et le nouveau seigneur du pays s'est mis à extorquer de l'argent à ses citoyens éprouvés sans justification ni pitié. Pendant que Dogi part à la recherche de son ancien maître d'armes en quête de réponses, Adol s'occupe des habitants -- et il se trouve entraîné dans un monde d'intrigues politiques, d'héritages des temps anciens et d'interdits inimaginables.