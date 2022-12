Cela vient de ViewerAnon, un leaker très fiable dans le cinéma.

Il avait leak avant tout le monde Crash Bandicoot 4.

Il a pas mal d'infos privilégiées sur des films et à leak pas mal de choses sur la nouvelles séries TLOU, notamment Ashley Johnson dans le rôle de Anna.

ViewerAnon à propos de The Last of Us 3 qui serait en production :

Eh bien, je ne regarde rien, donc... Le prochain jeu du Dr. Uckmann est THE LAST OF US PART III qui est actuellement en production chez Naughty Dog.

Le prochain Uncharted et Faction 2:

UNCHARTED sera géré par un autre studio, FACTIONS arrive en premier, pas sûr pour la nouvelle IP