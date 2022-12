Explorez une mer ouverte et l'archipel en décomposition de Strandville dans Wavetale.Traversez des eaux calmes et des vagues déferlantes en tant que Sigrid, une jeune fille qui se lie d'amitié avec une ombre mystérieuse qui lui donne le pouvoir de marcher sur l'eau.

posted the 12/12/2022 at 02:35 PM by nicolasgourry