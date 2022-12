Éditeur : Angry Mob Games

Développeur : Angry Mob Games

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/XSX/XOne

Date de sortie : 2023

Langue : Anglais.

Par le développeur deVous voyagerez entre plusieurs réalités, dans le but de sauver un multivers avant qu’il ne s’effondre totalement.Vous controlerez successivement trois personnages qui sont en réalité trois facettes d’une même héroïne avec Altara, Kera et Naira, toutes issues d’un univers différent mais reliées par un lien psychique.Chacun de vos alter egos aura son propre monde à explorer. Chaque monde abrite des biomes uniques et vous permettra d'obtenir des armes et des capacités particulières. Découvrez des paysages désolés et des cavernes remplies de mutants. Infiltrez-vous dans des forges et des laboratoires gérés par des machines. Survivez dans les bas-fonds de cités oubliées des humains.