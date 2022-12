Éditeur : Thunderful Publishing

Développeur : Digital Kingdom

Genre : Shoot ’em up

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Anglais / Français / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Swordship est un dodge'em up effréné et futuriste qui bouleverse les codes des jeux d'arcade traditionnels. Renversez le cours de la bataille en esquivant, en zigzaguant et en plongeant au milieu de vagues d'ennemis déterminés à en découdre.