Éditeur : Prime Matter

Développeur : Arrowiz

Genre : RPG (tour par tour)

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 20 Mars 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Polonais / Chinois.

Le jeu vous propose d'explorer Mato, une version néo-futuriste du vieux Shanghai. Dans la peau des deux protagonistes, Doe et Gram, vous enquêterez sur d'étranges anomalies et vous vous aventurerez dans des brèches pour lutter contre les abominations qui semblent vouloir détruire la ville.Faites équipe avec des compagnons inattendus et percez les secrets troublants de cette histoire dont les thèmes sont le devoir, l'espoir et la justice.Incarnez non pas un, mais deux protagonistes très différents. Le détective privé Doe doit rassembler des informations pour percer le mystère de la ville de Mato, tandis que l'énigmatique exorciste Gram s'aventurera dans les brèches et luttera contre les abominations démoniaques.Trouvez des indices dans Mato en parlant aux personnages, en acceptant des missions et en visitant des boutiques afin de repérer les brèches où se cachent les créatures démoniaques qui harcèlent la ville, puis affrontez-les à vos risques et périls pour gagner de belles récompenses.L'ennemi de votre ennemi est votre ami, et les liens se resserrent dans l'adversité. Au cours de vos enquêtes, vous rencontrerez de nouveaux alliés, et vous gagnerez leur confiance au fil de vos conversations et aventures ensemble.