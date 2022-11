Éditeur : Square-enix

Développeur : Square-enix

Genre : T-RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen.

Le monument des Tactical RPGs "Tactics Ogre" renaît !Basé sur le jeu de 2010, Tactics Ogre bénéficie d'améliorations graphiques et sonores ainsi que d'une importante mise à jour grâce à une refonte en profondeur de son game design.L'archipel de la Valeria, joyau de la mer d'Obero.Ses peuples se sont longtemps disputé le contrôle de ces terres ayant prospéré grâce au commerce maritime.Jusqu'au jour où un homme a mis fin au conflit.Il s'agit de Dorgalua Oberyth, le "Roi conquérant".Dorgalua a œuvré à la réconciliation entre les clans de l'archipel, et un demi-siècle durant, la Valeria a connu la prospérité.Toutefois, à la mort du roi, la lutte pour sa succession a fait rage entre les Bakrams qui formaient la noblesse, les Galgastans composant la majorité de la population et le clan minoritaire des Walisters, plongeant à nouveau la Valeria dans la guerre.Le conflit s'est par la suite éteint lorsque les camps bakrams et galgastans ont chacun fait mainmise sur une moitié de l'archipel, mais nul n'ignorait que ce calme n'était que temporaire.-L’IA entièrement remaniée.-Le système de gestion de niveau à l’échelle de la classe utilisé dans Tactics Ogre (2010) est passé à un système de niveau unité par unité.-Nombreuses améliorations de jouabilité, telles qu’un rythme de combat plus rapide, une sauvegarde automatique et une refonte complète des commandes et de l’interface.-Les détails inégalés des personnages et des arrière-plans du premier Tactics Ogre (1995) ont été minutieusement recréés en haute définition.-Les cinématiques sont entièrement exprimées en anglais et en japonais, et toute la musique a été réenregistrée avec des performances en direct !