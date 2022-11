Éditeur : Deck13

Développeur : Matthias Linda

Genre : RPG

Prévu sur PC/PS4/XOne/Switch

Date de sortie : 8 Décembre 2022

-Le jeu est prévu en démat et physique-



Les versions physique sortiront en Été 2023

Par l’éditeur de CrossCode.C'est un RPG en 2D à la japonaise avec des graphismes de l’ère 16Bits.Empoignez votre épée, canalisez vos pouvoirs magiques et embarquez à bord de votre Mech. Suivez les aventures d’un groupe de héros et découvrez un monde débordant de personnages attachants, de paysages merveilleux et d’ennemis sournois. Saurez-vous restaurer la paix sur un continent où la guerre fait rage depuis des générations et où la traîtrise est monnaie courante ?