Éditeur : Square-enix

Développeur : Live Wire

Genre : RPG

Disponible sur PC/Switch

Langues : Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Japonais/ Chinois / Coréen.

Notre protagoniste se réveille en plein Quietus, une calamité survenant à chaque changement de saison et menaçant toute vie.Vivez en autarcie dans votre maison aux couleurs vives servant de base d'opérations, et coopérez avec vos alliés pour surmonter divers obstacles tout en dévoilant la vérité qui se cache derrière la calamité et la création du monde !