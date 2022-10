Une productrice de Kojima Productions a tagué "#DeathStranding" dans son tweet sur les teases des acteurs pour le prochain jeu de Hideo Kojima.Le tweet est désormais effacé.Et cette image également qui vient tout droit du logo de la capitale de Death Stranding :Un reveal pour bientôt ? En tout cas il semble y a avoir pas mal de fumé sur le jeu après le leak SIE et la confirmation par DuskGolem de son développement.Sans oublier la confirmation y a quelques mois de l'existence d'un Death Stranding 2 par Norman Reedus.

posted the 10/07/2022 at 02:40 PM by jenicris