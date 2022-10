"Il faut penser aux collaborations du côté du développement de jeux avant tout, mais il n'est pas non plus impensable avec nos efforts de PlayStation Productions que nous explorions des opportunités", a déclaré Hulst à propos de l'investissement de FromSoftware.

TOKYO, 4 octobre (Reuters) - La division jeux vidéo de Sony Group Corp (6758.T) envisage de nouveaux investissements pour renforcer son expansion sur les PC et les mobiles, a déclaré un cadre supérieur, alors que le fabricant de la PlayStation 5 est en concurrence avec des rivaux aux poches profondes pour recruter des talents et que les transactions dans le secteur s'intensifient.



"De nouveaux investissements dans des domaines qui renforceront l'expansion sur PC, sur mobile et dans les services en direct, c'est certainement une possibilité pour nous", a déclaré Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, dans une interview à Reuters, sans donner plus de détails.

Dans le cadre de cet article :Il semble que l'investissement ait été fait pour collaborer sur de nouveaux projets, et ensuite créer des projets cross-média à partir de ceux-ci.Il parle également du PC et du mobile: