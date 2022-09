Le niveau 4 offre aux joueurs la priorité pour contacter le service client.

Les joueurs japonais ont exprimé leur mécontentement à l'égard d'un aspect du nouveau programme de fidélité PlayStation Stars, qui offre un meilleur support client aux joueurs du niveau le plus élevé.PlayStation Stars, qui arrivera en Occident dans le courant du mois d'octobre, permet aux joueurs de gagner des récompenses en accomplissant diverses campagnes et activités.Le programme comporte également un système de niveaux à quatre niveaux, dans lequel tous les joueurs commencent au niveau 1 et peuvent progresser jusqu'au niveau 4 en achetant des jeux et en gagnant des trophées.Cependant, certains utilisateurs sont mécontents du fait que le niveau 4, qui est débloqué après l'achat de quatre jeux à prix plein sur le PlayStation Store et l'obtention de 128 trophées rares, récompense les joueurs par un meilleur service client.Selon Sony, les avantages du niveau 4 comprennent une pièce de collection commémorative et la promesse que "lorsque vous contacterez le service clientèle de PlayStation, vous serez prioritaire dans l'ordre des discussions".Cela signifie essentiellement que les membres du niveau 4 PlayStation Stars peuvent éviter la file d'attente lorsqu'ils contactent le service clientèle pour un problème.Après que le site japonais Automaton l'ait signalé sur Twitter, de nombreux adeptes ont exprimé leur frustration à propos de cet avantage, certains soulignant qu'un bon service clientèle devrait être un standard et non quelque chose pour lequel il faut payer.Le support client doit être égal", a déclaré cet utilisateur sur Twitter "Il y a des gens qui n'aiment que quelques titres et y jouent, et il y a des joueurs qui n'ont pas les moyens d'avoir de l'argent ou du temps."Un utilisateur également suggéré que le support client devrait plutôt être pondéré vers les nouveaux arrivants qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes."Vous dites que plus vous jouez avec, plus vous donnez la priorité au support client", ont-ils écrit. "Mais plus vous jouez avec, moins vous utilisez le support client. Il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Vous devriez donner la priorité aux débutants qui découvrent le jeu.""Si vous montez d'un niveau en fonction du temps de jeu ou autre, c'est bien, mais les classer en fonction de ce que vous facturez n'est pas susceptible d'obtenir une très bonne réponse", a déclaré un utilisateur."Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de donner la priorité au support client", a ajouté un autre utilisateur "J'ai acheté une PS5 juste pour Final Fantasy 16 - est-ce que c'est normal que quelqu'un comme ça soit mis de côté pour plus tard ?".D'autres ont souligné que les PlayStation Stars auraient pu être plus utiles si elles avaient été lancées sur la dernière génération, car elles auraient donné un moyen légitime de s'assurer que les fans purs et durs de Sony seraient en mesure d'acheter une PlayStation 5."Si cette fonctionnalité avait été introduite pour la première fois il y a 10 ans, en donnant aux personnes ayant un niveau de priorité élevé un accès pour acheter une PS5, la revente n'aurait pas été aussi mauvaise qu'elle l'a été", a déclaré un utilisateur de Twitter.Après le lancement en Asie aujourd'hui, PlayStation Stars sera lancé sur le continent américain le 5 octobre, puis en Europe et en Australie le 13 octobre.On ne sait pas encore si les mêmes avantages seront disponibles pour les utilisateurs occidentaux lorsque le service sera actif dans leur région.