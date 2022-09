En ce qui concerne les "ajustements faits pour les personnes qui ne sont pas friandes de jeux d'action", Yoshi-P explique que l'équipe a passé beaucoup de temps et d'argent pour garantir différents types de styles de jeu et de mécanismes qui permettent à tout le monde de jouer au jeu, même s'ils ne sont pas doués pour les jeux d'action en soi.

Il mentionne également que, FF16 est une véritable montagne russe d'action et d'histoire qui, une fois que vous êtes dans le train, tourne à plein régime et ne s'arrête plus du début à la fin.

-Ils sont dans la dernière ligne droite

-Les VFX (effets visuels) sont terminés, mais il y a tellement de sons que l'équipe du son s'est énervée.

YoshiP : Mais comme je l'ai mentionné lors du stream de la cérémonie de remise des prix, le développement se déroule bien. Et comme nous l'avons dit, le jeu sortira à l'été 2023, oui, l'été, donc je pense que ce ne sera pas plus tard que l'été.



YoshiP : Bien que j'aie vu des commentaires du genre " Il sortira en hiver " et " Il sortira en automne de toute façon, n'est-ce pas ? ", mais rassurez-vous, je pense que nous serons prêts pour la sortie en été.

Lors de l'événement de remise des prix TGS d'aujourd'hui, Yoshida a déclaré qu'il s'attendait à ce que le prochain trailer de FFXVI sorte aux alentours du mois prochain. Il prévoit ensuite d'annoncer la date de sortie du jeu lors du communiqué d'information qui suivra (ce communiqué d'information suivra le travail du mois prochain, donc nous ne savons pas quand exactement à l'heure actuelle).FFXVI est prévu pour l'été prochain!