Vous incarnez une jeune fille qui se bat contre les légumes, les chiens, les amis de l'école et d'autres choses qu'elle déteste.Pourra-t-elle se réveiller ?

Éditeur : Phoenixx Développeur : Neotro Genre : Shoot 'Em Up Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch Date de sortie : 28 Septembre 2022 (PC) 19 Janvier 2023 (PS5/PS4/Switch) Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

Shoot'em Up

posted the 09/15/2022 at 05:15 PM by nicolasgourry